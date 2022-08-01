Війська РФ, можливо, готуються до наступу в Харківській області, - ISW

В останні дні російські війська вже зробили безуспішні штурми і спроби бойової розвідки Чепіля, Щурівки й Гусарівки на північний захід від Ізюма, а також відновили штурми Дмитрівки та Бражиковки, що на південний захід від Ізюма.

Окупанти протягом декількох місяців утримували позиції в районі Балаклії та Великої Комишувахи і можуть використовувати ці два райони в якості плацдармів для наступальної операції в бік Харкова.

На думку експертів ISW, вкрай малоймовірно, що війська РФ захоплять Харківську область, або місто Харків, враховуючи темпи просування Росії на Донбасі і зберігаються проблеми з формуванням сил і тиловим забезпеченням.

У ISW раніше зазначали, що президент Росії Володимир Путін, можливо, наказав російським військам взяти Харків і неокуповану частину Харківської області, але навряд чи йому вдасться досягти таких цілей.