Війська РФ на Слобожанському напрямку готують наступ, концентрують техніку

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують підготовку до наступу. Підрозділи російської армії поповнюють запаси матеріальних засобів, озброєння та техніки, накопичуючи її біля Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

З метою зниження наступального потенціалу військ ЗСУ також на цьому напрямі проводиться обстріл позицій зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, експерти заявили, що Росія сконцентрувалася на Донбасі, але зробила себе вразливою в Херсонській області.

Раніше в ISW говорили про те, що зростаючі втрати серед молодших офіцерів РФ знизять можливості і бойовий дух окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.