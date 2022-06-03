Войска РФ на Слобожанском направлении готовят наступление, концентрируют технику

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают подготовку к наступлению. Подразделения российской армии пополняют запасы материальных средств, вооружения и техники, накапливая ее на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

С целью снижения наступательного потенциала войск ВСУ также на этом направлении производится обстрелы позиций из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Напомним, эксперты заявили, что Россия сконцентрировалась на Донбассе, но сделала себя уязвимой в Херсонской области.

Ранее в ISW говорили о том, что растущие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух оккупантов.

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