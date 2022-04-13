Війська РФ обстріляли село у Херсонській області: поранено дитину

Російські окупанти обстріляли село Надеждівка Херсонської області. Внаслідок цього поранення отримала дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Повідомляється, що окупанти обстріляли село Надеждівка Білозерського району. Внаслідок влучення ворожого снаряду у домоволодіння поранення грудної клітини отримала 15-річна дівчинка. Наразі дитина перебуває у лікарні, її стан тяжкий.
Також пошкоджено низку житлових будинків, цивільну інфраструктуру.
"Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статей 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти", йдеться у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області окупанти розстріляли 7 людей і підірвали будинок із загиблими.
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