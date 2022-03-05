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Війська РФ в Луганській області перейшли в атаку піхотою. За день 650 поранених окупантів

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Субота 05 березня 2022 20:20
Війська РФ в Луганській області перейшли в атаку піхотою. За день 650 поранених окупантів Фото: Боєць ЗСУ на Луганщині (v-variant.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Вітчизняне Міноборони відзвітувало про оперативну ситуацію в Луганській області, де ворог під прикриттям танків пішов в атаку піхотою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на профіль Міністерства оборони України у Facebook.

"Українські захисники стійко та мужньо утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника. Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників "русского миру". Весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників", – йдеться у зведенні міністерства.

За даними відомства, до центральної міської лікарні окупованої Брянки сьогодні доставили 650 поранених окупантів, більшість із них – з Попаснянського напрямку. Найбільше поранених госпіталізували у важкому стані: осколкові поранення, відірвані кінцівки тощо.

Натомість окупантів із незначними ушкодженнями на кшталт контузії не приймають до медзакладу, а після надання першої медичної допомоги в супроводі конвою з РФ відправляють назад на передову.

До слова, російські окупанти не вийшли повністю з Енергодара – вони контролюють периметр міста та Запорізьку АЕС.

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