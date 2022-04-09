Війська РФ глушать зв'язок, щоб приховати переміщення в Харківській області, - Генштаб

Російські окупанти в Херсонській області почали придушувати мережі стільникового зв'язку для того, щоб приховати переміщення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
"У Слобожанщині противник продовжує здійснювати часткове блокування міста Харкова. З метою прихованого пересування окупаційних підрозділів по території Харківської області ворог здійснює радіоелектронне придушення мереж стільникового зв'язку", - йдеться в повідомленні.
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