Війська противника вночі обстріляли Криворізький район: пошкоджені будинки, зачеплений газопровід
Вночі 28 липня війська РФ з "Ураганів" і ствольної артилерії вдарили по двох громадах Криворізького району Дніпропетровської області – Зеленодольській і Апостолівській.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченка.
У Зеленодольській громаді снаряди влучили по Зеленодольську та Малій Костромці. У селі пошкоджено кілька будинків, зачеплені водопровід і газопровід. Люди не постраждали.
У Апостолівській громаді окупанти вдарили по селу Українка. Є руйнування, але обійшлося без постраждалих.
Раніше ми писали, що вранці 28 липня війська противника обстріляли Вишгородський район Київської області. Обстрілу піддався об'єкт інфраструктури.
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