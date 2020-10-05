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Війська невизнаного Карабаху відступили на кількох ділянках

Степанакерт, Понеділок 05 жовтня 2020 17:14
Війська невизнаного Карабаху відступили на кількох ділянках
Фото: конфлікт у Нагірному Карабасі (facebook nkrmil)
Автор: РБК-Україна

В ході конфлікту в Нагірному Карабаху війська невизнаної республіки відвели на декількох напрямках. Відступ проведено в тактичних цілях.

Про це у Facebook повідомив прес-секретар голови невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Ваграм Погосян.

За його словами, на деяких напрямках лінії фронту війська невизнаної НКР відвели, щоб уникнути великих втрат і завдати ще більшої шкоди армії Азербайджану.

"Досягнення значні в обох відношеннях. Армійське командування продовжує професійно битися, але не за горами той день, коли ми побачимо, як в паніці відступає розформована армія ворога. І рішення вже прийнято, зупинятися не будемо", - додав Погосян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагає міжнародних гарантій виведення вірменської армії з Нагірного Карабаху.

Крім того, він підкреслив, що у врегулюванні карабахського конфлікту має брати участь Туреччина.

"Туреччина - важливий гравець у регіоні, сусід Азербайджану, сусід Вірменії. У подалбшому мирному процесі, а він настане, роль Туреччини, на мій погляд, буде дуже важливою", - зазначив Алієв.

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