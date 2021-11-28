Війська біля кордону: Кулеба назвав три елементи стримування агресії РФ
Захід не тільки висловлює солідарність з Україною. Існує три елементи стримування агресії Росії з боку союзників Києва.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби німецькому виданню Zeit.
Він зазначив, що Україна веде активну співпрацю із західними партнерами.
"Мова йде про набагато більше, ніж просто словесна підтримка. Це стратегія стримування, що складається з трьох елементів. Перший - це вже прозвучав чіткий політичний сигнал. Другий - це серія санкцій або інших обмежувальних заходів. Москва знає, що Захід готує санкції. І ви двічі подумаєте, перш ніж заплатити цю ціну. Третій елемент - військова підтримка", - заявив Кулеба.
За словами міністра, подальше озброєння України жодним чином не посилить конфлікт.
"Я категорично відкидаю це звинувачення. Росія хоче, щоб Україна залишалася слабкою. Той, хто відкидає військову і оборонну співпрацю з нами, зміцнить цю позицію. Однак ми ведемо дуже активний обмін з різними партнерами, які готові продати нам військову техніку і зброю, щоб ми могли краще захищатися", - заявив він.
Кулеба також повідомив, що Київ уклав торгові угоди про постачання військової техніки з кількома європейськими державами.
"У нас є двосторонні угоди про співпрацю з деякими країнами ЄС щодо торгівлі військовою технікою. Але гармати як гроші, вони вважають за краще мовчати. Тому я не буду тут коментувати це далі", - додав міністр.
Нагадаємо, в США сенатори Роб Портман і Джин Шахін запропонували додатково виділити Україні по лінії Пентагону 50 млн мільйонів. Вони запропонували поправку до бюджету на 2022 рік.
Уряд Канади також розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі агресивної активності Росії на кордоні. Вивчаються два варіанти.