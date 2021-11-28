Війська біля кордону: Кулеба назвав три елементи стримування агресії РФ

Захід не тільки висловлює солідарність з Україною. Існує три елементи стримування агресії Росії з боку союзників Києва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби німецькому виданню Zeit .

Він зазначив, що Україна веде активну співпрацю із західними партнерами.

"Мова йде про набагато більше, ніж просто словесна підтримка. Це стратегія стримування, що складається з трьох елементів. Перший - це вже прозвучав чіткий політичний сигнал. Другий - це серія санкцій або інших обмежувальних заходів. Москва знає, що Захід готує санкції. І ви двічі подумаєте, перш ніж заплатити цю ціну. Третій елемент - військова підтримка", - заявив Кулеба.

За словами міністра, подальше озброєння України жодним чином не посилить конфлікт.

"Я категорично відкидаю це звинувачення. Росія хоче, щоб Україна залишалася слабкою. Той, хто відкидає військову і оборонну співпрацю з нами, зміцнить цю позицію. Однак ми ведемо дуже активний обмін з різними партнерами, які готові продати нам військову техніку і зброю, щоб ми могли краще захищатися", - заявив він.

Кулеба також повідомив, що Київ уклав торгові угоди про постачання військової техніки з кількома європейськими державами.

"У нас є двосторонні угоди про співпрацю з деякими країнами ЄС щодо торгівлі військовою технікою. Але гармати як гроші, вони вважають за краще мовчати. Тому я не буду тут коментувати це далі", - додав міністр.