Через війну Росії проти України загинули 145 дітей

Найбільше постраждало дітей у Київській - 69, Харківській - 49, Донецькій - 54, Чернігівській - 39, Миколаївській - 30, Луганській - 28, Запорізькій - 22, Херсонській - 25, Києві - 16, Сумській - 16, Житомирській областях - 15.

"Через бомбардування та обстріли пошкоджено 790 навчальних закладів. 75 з них зруйновані повністю. Найгірша ситуація в Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ці дані не остаточні, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій і на окупованих територіях.