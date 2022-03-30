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Через війну Росії проти України загинули 145 дітей

Фото: через російську агресію гинуть українські діти (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

З початку війни Росії проти України загинули 145 дітей. Ще 222 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 69, Харківській - 49, Донецькій - 54, Чернігівській - 39, Миколаївській - 30, Луганській - 28, Запорізькій - 22, Херсонській - 25, Києві - 16, Сумській - 16, Житомирській областях - 15.

"Через бомбардування та обстріли пошкоджено 790 навчальних закладів. 75 з них зруйновані повністю. Найгірша ситуація в Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ці дані не остаточні, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій і на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку війни свої будинки залишили понад 10 мільйонів українців.

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Війна Росії проти України