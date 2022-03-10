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Через війну РФ проти України. Литва вводить надзвичайний стан і обмеження для ЗМІ

Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 10 березня, парламент Литви ввів суворіший надзвичайний стан у зв'язку з вторгненням Росії на Україну. В рамках НП в країні обмежили права на свободу слова і мирні зібрання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Закон, що діє принаймні до 20 квітня, дозволяє поліції закривати доступ до засобів масової інформації на термін до 72 годин за "дезінформацію", "пропаганду війни" і "розпалювання ненависті", пов'язані з вторгненням Росію.

В цілому, 71 з 117 голосів, поданих членами парламенту, був відданий на підтримку пропозиції, для прийняття якої необхідна проста більшість.

"Ця пропозиція обмежує можливість говорити" Путін-великий " на зборах, поширювати пропаганду війни і дезінформацію. Я думаю, ніхто в цьому залі парламенту не зацікавлений в тому, щоб це отруювало рішучість і волю литовського народу допомогти Україні", - заявила прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте.

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Війна Росії проти УкраїниЛитва