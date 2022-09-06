На війні в Україні загинув австралійський доброволець, - ABC News

"Джед прожив своє життя, намагаючись допомогти іншим. За короткий час на цій землі Джед зробив більше речей, ніж більшість із нас будь-коли зробить за все життя", - заявив представник родини.

За словами рідних, Данахай їхав на медичному автомобілі поблизу Ізюму, коли по ньому відкрили вогонь російські окупанти, внаслідок чого австралієць загинув. Його родина сказала, що товариші Данахая в Україні називали його кістяком їхнього підрозділу, героєм і людиною, якій вони всі могли довірити своє життя.

"Я хотів би подякувати Джеду за його мужність, його хоробрість за те, що він не сидів там, самовдоволений, спостерігаючи, як ця війна розгортається в Європі", - сказав посол України в Австралії Василь Мірошниченко..

За словами посла, це другий загиблий австралієць, після того, як Майкл О'Ніл загинув там на початку цього року. Чиновники з Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії кажуть, що консульська допомога надається сім'ї Данахая.