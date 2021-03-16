Війні в Сирії - 10 років: Канада звинувачує Росію, Британія вводить санкції

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно з нагоди річниці початку мирних протестів в Сирії заявив, що Росія і режим Асада здійснювали неодноразові обстріл цивільних об'єктів в Сирії.

"Президент Асад та його прихильники несуть відповідальність за роки війни і наступні за цим людські страждання. Ми віддаємо належне відважним людям і організаціям, які за останні десять років розкрили правду з Сирії, задокументували і переслідували порушення, масові звірства і серйозні порушення міжнародного права, щоб притягнути винних до відповідальності і надали життєво важливу допомогу громадам", - наголошується в заяві.

Глави зовнішньополітичних відомств відзначили, що після багатьох років конфлікту, повсюдної корупції та безгосподарності сирійська економіка впала. Це призвело до того, що майже 13 мільйонів сирійців залежать від гуманітарної допомоги.

Великобританія вперше після виходу з ЄС застосувала автономний режим санкцій проти чиновників режиму президента Сирії Башара Асада.

Громадянська війна в Сирії почалася 15 березня 2011 року. Десять років тому на хвилі арабської весни сирійці вийшли на вулиці вимагати демократії, але отримали війну і зруйновану країну під владою колишнього авторитарного правителя.