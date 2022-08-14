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На війні загинув один з найкращих льотчиків ЗСУ

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Україна, Неділя 14 серпня 2022 19:29
На війні загинув один з найкращих льотчиків ЗСУ Фото: на війні загинув один з найкращих льотчиків ЗСУ (facebook.com/if.ftl)
Автор: Іван Носальський

Льотчик Антон Листопад, визнаний одним з кращих пілотів ЗСУ, загинув на війні проти російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради, де навчався пілот.

За інформацією навчального закладу, у 2019 році Листопад був визнаний кращим льотчиком Повітряних сил ЗСУ та брав участь у бойових діях на сході України.

Також він був ведучим авіаційної колони у день святкування 30-ї річниці Незалежності України.

За кілька днів до загибелі Листопад був відзначений високою державною нагородою - орденом За мужність 3-го ступеня. Її льотчику особисто вручив президент України Володимир Зеленський.

На війні загинув один з найкращих льотчиків ЗСУВручення нагороди (facebook.com/if.ftl)

Прощання з українським військовим відбудеться 15 серпня 2022 року у Будинку скорботи на вулиці Ребета. Початок о 12:00.

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