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Війна змусила Україну переорієнтувати міжнародні перевезення, - Кубраков

Фото: Олександр Кубраков (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: Артем Горовенко

В умовах війни з державою-терористом Росією одним з головних завдань українського уряду є збереження експорту та запобігання світовій продовольчій кризі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова на засіданні Комітету Європарламенту з питань транспорту та туризму (TRAN).

"Спільно з системоутворюючими підприємствами країни ми напрацьовуємо точкові рішення для відновлення ланцюгів постачань, спільно з нашими дружніми сусідами розробляємо чисельні інфраструктурні проєкти, які розширять "вузькі місця" на кордоні та дозволять пришвидшити рух товарів", - сказав Кубраков.

За словами міністра, з початку військового вторгнення обсяги міжнародних перевезень впали втричі. Аби відновити довоєнний рівень імпорту та експорту, велику увагу приділяють нарощуванню залізничних та автомобільних перевезень.

Зокрема, в найближчий рік планують створити додаткові залізничні термінали на стиках із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Очікується, що це допоможе повернути хоча б 50% від довоєнного рівня.

Наразі основний обсяг експорту продукції з високою доданою вартістю скерували через автомобільні пункти пропуску Румунії та Молдови. Ці країни першими впровадили режим бездозвільного проїзду у двосторонньому порядку, а також для транзиту через територію Румунії. Згодом дану ініціативу підтримало 12 країн ЄС: Болгарія, Угорщина, Італія, Данія, Латвія, Естонія, Литва, Словаччина, Австрія, Греція та Німеччина.

Бездозвільний проїзд для гуманітарних вантажів погодили Польща, Молдова, Чехія, Словенія і Нідерланди.

"В умовах блокади морських портів в Чорному та Азовському морях нами уже створено Дунайський морський кластер, які включає порти, розташовані в Дунайському регіоні. Однак його потужності не можуть компенсувати заблоковані Чорноморські порти, тому ми звертаємося за підтримкою до наших колег", - зазначив Кубраков.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що обсяги автоперевезень пального через Польщу зросли у 15 разів.

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