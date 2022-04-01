Війна в Україні. Загинули 153 дитини, поранено понад 245 неповнолітніх
Внаслідок дій російських окупантів в Україні загинули щонайменше 153 дитини. Ще понад 245 неповнолітніх отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Найбільше дітей постраждало у Київській області - 73, а також у Донецькій - 65, Харківській - 53, Чернігівській - 43, Миколаївській - 30, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.
Проте встановити точні дані про постраждалих дітей поки що неможливо через активні бойові дії. Зокрема, у місті Маріуполь, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.
Також через обстріли та бомбардування пошкоджено 859 закладів освіти, з них 83 зруйновано повністю. Найважча ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ.
Нагадаємо, Ірина Верещук розповіла, що російські окупанти використовують українських дітей та жінок, як живий щит.
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