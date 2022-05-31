Війна в Україні змінила сприйняття світового порядку, - Ердоган

Війна Росії проти України змусила світ засумніватися в загальноприйнятому понятті міжнародного порядку, заснованого на правилах, конкуренції великих держав. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist .

Лідер Туреччини також заявив, що позиція деяких світових лідерів щодо НАТО, як застарілої і неактуальної організації є помилковою, таким чином вони проявляють свою "стратегічну короткозорість".

"Війна в Україні також вдихнула нове життя в НАТО, можливо, найбільший військовий альянс в історії", - зазначив Ердоган.

Раніше повідомлялося, що президент України зі своїм турецьким колегою провели телефонну розмову. Головною темою бесіди стали різні аспекти війни проти РФ.

Також Туреччина наполягає на тому, щоб Росія і Україна встановила справедливий мир шляхом дипломатії. Водночас Ердоган зазначив, що його країна не має наміру розривати зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.