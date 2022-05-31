Війна в Україні змінила сприйняття світового порядку, - Ердоган

Війна Росії проти України змусила світ засумніватися в загальноприйнятому понятті міжнародного порядку, заснованого на правилах, конкуренції великих держав. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.
"Війна в Україні також вдихнула нове життя в НАТО, можливо, найбільший військовий альянс в історії", - зазначив Ердоган.
Лідер Туреччини також заявив, що позиція деяких світових лідерів щодо НАТО, як застарілої і неактуальної організації є помилковою, таким чином вони проявляють свою "стратегічну короткозорість".
Раніше повідомлялося, що президент України зі своїм турецьким колегою провели телефонну розмову. Головною темою бесіди стали різні аспекти війни проти РФ.
Також Туреччина наполягає на тому, щоб Росія і Україна встановила справедливий мир шляхом дипломатії. Водночас Ердоган зазначив, що його країна не має наміру розривати зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним.
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