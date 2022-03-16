Війна Росії проти України може змінити глобальний економічний і політичний порядок, - МВФ

Крім людських страждань і історичних потоків біженців, війна призводить до зростання цін на продукти харчування та енергію, підживлює інфляцію і знижує доходи, одночасно порушуючи торгівлю, ланцюжки поставок і грошові перекази в сусідні з Україною країни, йдеться в повідомленні МВФ.

Це також підриває ділову довіру і викликає невпевненість серед інвесторів, що призведе до зниження цін на активи, посилення фінансових умов і може спровокувати відтік капіталу з ринків, що розвиваються, йдеться в повідомленні.

"Конфлікт є серйозним ударом по світовій економіці, який завдасть шкоди зростанню і підвищить ціни", - заявив МВФ.

У МВФ вже заявили, що очікують зниження попереднього прогнозу Фонду про зростання світової економіки на рівні 4,4% в 2022 році. У повідомленні вони припустили, що їх прогнози регіонального зростання також, ймовірно, будуть переглянуті в бік зниження. МВФ повинен опублікувати оновлені прогнози 19 квітня.

Країни з прямими торговими, туристичними та фінансовими ризиками відчують зростаючий тиск, заявив МВФ, пославшись на підвищений ризик заворушень в деяких регіонах, від Африки на південь від Сахари і Латинської Америки до Кавказу і Центральної Азії.

У той же час відсутність продовольчої безпеки, ймовірно, ще більше посилиться в деяких частинах Африки та Близького Сходу, де такі країни, як Єгипет, імпортують 80% своєї пшениці з Росії та України.

У більш довгостроковій перспективі, за даними МВФ, "війна може докорінно змінити глобальний економічний і геополітичний порядок, якщо зміниться торгівля енергоносіями, змінюватися ланцюжки поставок, фрагментуються платіжні мережі, а країни переосмислять свої запаси резервної валюти".

МВФ передбачив глибоку рецесію в Україні і Росії і заявив, що Європа може зіткнутися з перебоями в імпорті природного газу і більш масштабними збоями в ланцюжку поставок. Східна Європа, яка прийняла більшу частину з 3 мільйонів чоловік, які втекли з України, в результаті зіткнеться з більш високими витратами на фінансування.