Війна призведе до скорочення обсягів виробництва в Україні на 45%, - Світовий банк

Обсяги виробництва в Україні до кінця 2022 року скоротяться на 45,1%. Вторгнення Росії призвело до закриття підприємств, скорочення експорту і руйнування виробничих потужностей, про це йдеться в заяві Світового банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У звіті також йдеться про падіння ВВП Росії у 2022 році на 11,2%. Причина падіння криється в масових системних санкціях, введених ЄС, Сполученими Штатами та їх союзниками щодо російських банків, державних підприємств та інших установ.

За прогнозами Світового банку, Регіон Східної Європи, що включає Україну, Білорусь і Молдову, цього року продемонструє скорочення ВВП на 30,7% через потрясіння, викликані війною і порушенням торгівлі.