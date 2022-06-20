ru ua
Пн, 20 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як війна вплинула на безготівкові розрахунки: дані НБУ

Новость на русском →
Україна, Понеділок 20 червня 2022 14:34
Як війна вплинула на безготівкові розрахунки: дані НБУ Фото: війна вплинула на безготівкові розрахунки в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За оцінкою Національного банку, у квітні 2022 року в Україні та за її межами з використанням платіжних карток було здійснено близько 550 млн операцій на суму 450 млрд гривень. У порівнянні з довоєнним січнем кількість операцій зменшилася на 15%, водночас їх сума зросла на 2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Зокрема, в Україні протягом квітня 2022 року з використанням платіжних карток було здійснено понад 505 млн операцій на суму близько 375 млрд грн. Це менше на 20% за кількістю та 10% за сумою проти січня 2022 року.

"Таке скорочення в умовах війни не є значним та свідчить, що українська фінансова система продовжує стабільно функціонувати, а громадяни мають можливість забезпечувати свої фінансові потреби", - зазначили в НБУ.

Як війна вплинула на безготівкові розрахунки: дані НБУ

Перевага надається безготівковим розрахункам

Також можна констатувати, що українці віддавали перевагу безготівковим операціям із платіжними картками, які є безпечнішими в умовах воєнного стану, повідомили в прес-службі.

Так, у квітні 2022 року частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток у межах України за сумою становила 71% (у січні 2022 року цей показник становив 62%).

За кордоном у квітні цього року українці з використанням платіжних карток українських банків витратили приблизно 75 млрд гривень, переважна більшість цих коштів - це оплата товарів у POS-терміналах торговельної мережі та отримання готівки в банкоматах вимушеними українськими переселенцями.

Втрата платіжної інфраструктури

Як зазначили в НУ, війна негативно вплинула на стан платіжної інфраструктури для приймання платіжних карток. За оцінкою НБУ кількість активних платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах станом на 1 травня 2022 порівняно з початком року зменшилася на третину, а кількість банкоматів - на 20%.

"Це пов’язано з тим, що значна кількість таких платіжних пристроїв розташована в місцях, де ведуться активні бойові дії або на територіях, які тимчасово не контролюються українською владою. Також не всі торговельні підприємства відновили роботу на територіях, які були звільнені Збройними силами України",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даним ПриватБанку, у травні 2022 в порівнянні з квітнем українці стали більше купувати товарів та послуг, оплачуючи їх банківськими картками. Згідно зі статистикою мережі POS-терміналів ПриватБанку, кількість оплат покупок у травні зросла на 21% (зі 146 млн транзакцій у квітні до 177 млн у травні).

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
DAILY
Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу