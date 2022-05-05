Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня

Кремль готується до традиційного святкування 9 травня, що має для росіян сакральне значення. Знаючи про любов Путіна до символізму, багато хто будує версії про те, які важливі заяви від нього варто очікувати в цей день.

Напевно до Дня перемоги лідер російського режиму хотів би відзвітувати про чергові "великі досягнення" його армії. Але хвалитися нічим – перемог немає. Також як і немає виразних пояснень, чому його "спецоперація" ось уже третій місяць не може зрушитися з місця, застрягши в прикордонних областях України.

Західні чиновники і політичні оглядачі вважають, що Путін може використовувати 9 травня в пропагандистських цілях, щоби відволікти народ від власних тактичних і стратегічних поразок. Версії про масштаби його заяв рясніють широтою. Втім, як вважають опитані РБК-Україна експерти, нічого переломного може і не статися. А весь ажіотаж, роздутий навколо 9 травня, виявиться марним.

Велика війна і загальна мобілізація

За оцінками британської розвідки, Кремль кинув на війну проти України понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить близько 65% всього наземного бойового складу збройних сил РФ. Щонайменше 25% вже виведені з ладу.

Це певною мірою пояснює те, чому російське командування вирішило звузити географію наступу. Коли ЗСУ підірвали боєздатність ворожих військ у північних областях, Кремль змістив фокус "спецоперації" на східні та південні регіони. Але навіть там карта їхнього просування день у день не особливо змінюється.

Кілька західних видань з посиланням на місцевих політиків і експертів спрогнозували, що на 9 травня Путін може оголосити відкриту війну Україні та масову мобілізацію росіян заради вирішальної атаки.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що так Кремлю вдасться зібрати більше "гарматного м'яса" і заповнити втрати особового складу. А полум'яна промова про те, що тепер Росія воює з "нацистами всього світу" може надихнути населення і посилити підтримку для продовження війни. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, у свою чергу, назвав повідомлення про можливу мобілізацію "неправдою" і "нісенітницею".

Водночас спікер Держдепартаменту США Нед Прайс зазначив, що використання Москвою Дня перемоги для оголошення війни було б великою іронією. Таким чином, Кремль показав би світові, що його військові зусилля провалюються, припустив американський чиновник.

Росії не вистачає солдатів для війни в Україні (Фото: GettyImages)

Оголошення війни і мобілізації можуть вирішити одну з головних проблем російської армії – брак живої сили, поповнивши її призовниками і резервістами. Але побічних ефектів у цієї історії набагато більше, вважають військові експерти, з якими поспілкувалося РБК-Україна. Тому вони сумніваються в ймовірності того, що в День перемоги Путін почне мобілізацію.

Перший фактор – економічний. Це дуже сильно обмежує можливості противника, вважає полковник Сергій Грабський.

"Їм справді потрібні нові ресурси. Але вони насамперед будуть залежати від стану їхньої економіки, яка, м'яко кажучи, зараз переживає складні часи. Мобілізація – це дуже тривалий процес. На це потрібна колосальна кількість коштів і часу. Йдеться про місяці підготовки", – пояснив виданню експерт. За його словами, Росія зараз просто не здатна "переварити" цю мобілізацію.

Час в даному випадку грає на боці України. Поки Росія підготує призовників, наша армія ще більше зміцниться завдяки ленд-лізу і поставкам сучасного важкого озброєння від союзників.

"Вони не зберуть таку кількість живої сили, щоби задавити Україну, навіть за умови загальної мобілізації. Тим більше, що ми будемо мати набагато більше озброєння, яке вже почало надходити в країну. Це буде не та країна, яка була ще на 24 лютого. Хоча навіть те становище нашої армії вони не змогли адекватно оцінити. А зараз ми тільки нарощуємо нашу міць", – сказав РБК-Україна директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Мобілізаційний ресурс РФ, за приблизними оцінками, становить близько 17 мільйонів осіб, уточнив полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. Він упевнений, що забезпечення і утримання такої кількості людей непосильне для російської скарбниці. А комусь же ще потрібно залишатися на робочих місцях, щоби наповнювати економіку.

Друга причина, чому оголошення війни Росією може не відбутися – це ризик зануритися в ще більшу ізоляцію.

"Згідно зі Статутом ООН, всі її члени повинні розірвати будь-які відносини з країною, яка оголосила війну. Якщо відкрити будь-який комерційний договір, то скрізь в розділі форс-мажори першим пунктом значиться війна. З цієї ж причини і ми не оголошуємо війну. Навряд чи Росія на сьогодні готова відправитися в глибоку ізоляцію. Це означає, в тому числі, повне відключення SWIFT", – пояснив Жданов.

І третій важливий фактор – це сприйняття внутрішньої аудиторії. Навіть якщо Кремль сподівається отримати захоплений відгук від населення на свою ініціативу, на практиці все може статися зовсім інакше. Росіяни в більшості своїй не горять бажанням йти в реальний бій, вважаючи за краще спостерігати за війною по телевізору зі своїх диванів.

Як зазначає Жданов, частина російського суспільства на сьогодні очікує від Путіна, що він оголосить про завершення "спеціальної операції" або хоча б запевнить, що "все йде за планом". І військово-політичне керівництво РФ, судячи з їхньої риторики, намагається всіляко заспокоювати населення, щоби приховати свої невдачі.

"Навряд чи після цього він вийде і скаже: "Я приніс вам світову війну, тому всім у військкомати і воювати". До речі, в їхньому законодавстві передбачено блокування всіх електронних карт і рахунків військовозобов'язаних після оголошення загальної мобілізації. Уявіть, яка паніка буде в РФ, якщо їхній президент спочатку оголосить війну, а через годину їм заморозять всі рахунки?" – додав Жданов. На його думку, "нічого серйозного від Путіна на 9 травня очікувати не варто".

Зараз на загибель в Україну відправляють здебільшого військовослужбовців з далеких регіонів і глибинок Росії, зазначив військовий експерт Михайло Жирохов. Коли Путін оголосить масову мобілізацію, то кидати на фронт доведеться всіх, незважаючи на місце проживання. Рано чи пізно прийде черга заповнювати втрати за рахунок вихідців з центральної частини РФ, з Москви і Санкт-Петербурга, додав експерт.

"Це для Путіна може зіграти важливу роль, оскільки в РФ є розшарування суспільства. Але не за класовою ознакою, а за територіальною – МКАД і за МКАД.

Навряд чи москвичі будуть раді мобілізації городян на війну проти України (Фото: Spencer Platt/Getty Images)

Росіяни, які проживають в цих двох мегаполісах – Пітер і Москва (умовний МКАД, – ред.) – більш мобільні, вони більш залучені в інформаційний простір", – говорить Жирохов.

За його словами, у жителів Пітера і Москви, незважаючи на величезну кількість контролюючих і силових органів, все ще залишається можливість для опору кремлівському режиму. Тому Путін явно не бажає ополчити проти себе населення цих двох мегаполісів, де якраз найбільший мобілізаційний потенціал. Виходом для Кремля може бути прихована мобілізація, яка, зрештою, вже ведеться в Росії.

"Тоді можна без оголошення загальної мобілізації призвати людей з військовим досвідом, оперативний резерв, офіцерів запасу з тим, щоби вони проходили перепідготовку, дати їм автомати і відправити в Україну. Це можна зробити без медійного освітлення, і для Путіна це, мабуть, буде менш болючий варіант", – сказав Жирохов.

Як альтернатива – оголошення мобілізації в окремих районах РФ. І саме на це зараз можуть бути розраховані провокації в прикордонних з Україною областях, допустив Жданов.

"Тобто як варіант вони можуть ввести там воєнний стан і почати мобілізацію, посилаючись на те, що Україна нібито проводить систематичну диверсійну і терористичну діяльність проти населення цих регіонів. Хоча навряд чи Путін оголосить про це під час святкування 9 травня з тієї ж самої причини – щоби зайвий раз не дратувати суспільство", – уточнив експерт.

Ескалація та анексія частини України

Ще один можливий сценарій, який Путін спробує "продати" росіянам як "перемогу" – це входження до складу РФ окупованих українських територій на сході – так званих "ДНР/ЛНР". Таку версію, зокрема, описало CNN.

Вже відомо про те, що окупанти готують парад у Маріуполі, зруйнованому після двох місяців безперервних бомбардувань і обстрілів. За даними Головного управління розвідки Міноборони, в місто прибув заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко, який віднедавна курирує в Кремлі питання ОРДЛО. Також там був помічений топ-пропагандист Володимир Соловйов, чиє завдання створити потрібну картинку для російських телеекранів.

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер на початку травня заявив, що у Вашингтона є дані, які "заслуговують надзвичайної довіри", про те, що Кремль спробує анексувати Донбас. За словами чиновника, РФ хоче організувати референдум про приєднання псевдореспублік "десь в середині травня".

Приблизно в цей же час Росія нібито хоче провести фейковий референдум для проголошення "ХНР" на захопленій території Херсонської області, попередив Карпентер. Хоча мер Херсона Ігор Колихаєв каже, що підготовка до "референдуму" застопорилася, оскільки Кремль роздумує над тим, щоби приєднати область до Криму. По суті – та ж окупація, тільки відразу шляхом включення до складу РФ. Схожою інформацією оперує і наше ГУР Міноборони.

"Що стосується сценарію про включення до складу РФ так званих "ДНР / ЛНР" або створення " ХНР" на 9 травня – на жаль, ці версії цілком реалістичні. На сьогоднішній день найвірогідніший сценарій – це чергова спроба анексії нашої території", – каже Жданов.

Мітинг у Херсоні на підтримку України (Фото: t.me/u_now)

Якщо Москва оголосить про "приєднання" наших регіонів, тоді вона, згідно з її же законами, матиме право захищати власну територію будь-яким способом. Як вважає Жданов, від безсилля Росія може піти на такий крок, щоб утримати якомога більше територій під своїм контролем і не допустити їх повернення Україні.

"Тому ніяких незалежних псевдореспублік вони, ймовірно, визнавати не будуть. Вони будуть намагатися відразу проголосити анексію окупованих територій", – припустив експерт.

Приєднання східних областей стане додатковим тягарем для російської економіки, що переживає темні часи, вважає Грабський. Обстановку на фронті це кардинально не змінить, але Україна не стане миритися із захопленням своїх регіонів, уточнив співрозмовник.

"Росіяни ж продовжують грабувати цю територію, а потім у разі окупації їм доведеться її хоч якось утримувати. До того ж, щоб утримувати контроль над цим регіоном, їм потрібно тримати там додаткові гарнізони. Це також тягне за собою витрати, які на сьогодні недоцільні для російського бюджету", – говорить Грабський.

Навіть якщо Путін і справді виношує план про анексію південних чи східних регіонів України, йому навряд чи вдасться його втілити. Окупанти за два місяці так і не зуміли просунутися на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Вони також не контролюють всю територію Херсонської області, намагаючись йти в наступ, але безуспішно.

Зважаючи на той факт, що кількість далекобійного і високоточного наступального озброєння в української армії від тижня до тижня буде тільки зростати, кремлівські "мрії" виглядають ще більш туманними. Підготовки, отриманої в боях з окупантами, морального духу і техніки нашим захисникам точно вистачить, щоби звільнити тимчасово захоплені території.