Війна за космос. США та Китай посперечалися через Місяць: що відомо

Зазначається, що за останнє десятиліття Китай прискорив свою космічну програму, зосередившись на дослідженні Місяця.

Так, Китай здійснив свою першу посадку на Місяць без екіпажу в 2013 році і планує запустити достатньо потужні ракети, щоб відправити астронавтів на Місяць до кінця цього десятиліття.

"Ми повинні бути дуже стурбовані тим, що Китай висаджується на Місяць і каже: "Тепер він наш, а ви тримайтеся подалі", - сказав адміністратор NASA Білл Нельсон в інтерв’ю німецькій газеті Bild.

Глава космічного агентства США заявив, що космічна програма Китаю є військовою і що Китай вкрав ідеї та технології в інших.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь зазначив, що це не перший випадок, коли голова Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору безвідповідально говорить про Китай.

"Сторона США постійно розгортала кампанію наклепу проти нормальних і розумних зусиль Китаю в космосі, і Китай рішуче виступає проти таких безвідповідальних зауважень", - сказав він.

Чжао Ліцзянь заявлвяє, що Китай завжди сприяв побудові спільного майбутнього для людства в космосі та виступав проти створення зброї та будь-якої гонки озброєнь у космосі.

Додамо, що у рамках програми "Артеміда" NASA планує відправити місію з екіпажем на орбіту Місяця в 2024 році і здійснити посадку з екіпажем біля південного полюса Місяця до 2025 року. Китай планує місії без екіпажу до південного полюса Місяця протягом цього десятиліття.