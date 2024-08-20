RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Волчанске российские войска готовятся к штурмовым действиям, - ОТГ "Харьков"

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На Харьковском направлении ситуация остается стабильно напряженной. За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали атаковать позиции украинских военных, не прекращая попыток прорыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Харьков".

В районе населенного пункта Глубокое противник активизировал воздушную разведку и проводил межпозиционные перемещения штурмовых отрядов 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, одновременно эвакуируя свои потери. В Липцах враг пополнял свои силы штурмовыми группами 7-го отдельного мотострелкового полка, осуществляя логистическое обеспечение.

Российские войска провели ротацию на передовых позициях вблизи Старицы, а также осуществляли перемещение личного состава, боекомплекта и продовольствия в районах Бугруватки и Огирцево.

В Волчанске оккупанты усилили воздушную разведку и подготовились к штурмовым действиям, применив тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по району многоэтажной застройки.

За прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений, один авиаудар с использованием двух управляемых авиабомб, 56 ударов дронами-камикадзе и 443 артиллерийских обстрела.

С начала этих суток продолжается еще четыре боевых столкновения в районах Волчанска и Липцов.

Украинские Силы обороны продолжают активно отвечать на действия врага, уничтожая его живую силу, вооружение и военную технику. За минувшие сутки потери российских войск составили 76 человек, один из которых был взят в плен. Враг также потерял 81 единицу техники, включая танк, 10 артиллерийских систем, 57 беспилотников и другие средства.

Также уничтожено 51 укрытие для личного состава и один пункт управления беспилотниками. 

Ситуация на Харьковском направлении

Ранее спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев говорил, что на Харьковское направление российские захватчики опрокидывают подразделения из Луганской области.

К тому же российские захватчики не эвакуируют тела своих военных на Харьковском направлении, из-за чего возникла угроза распространения болезней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВойна в УкраинеРоссийская ФедерацияВолчанск