Волчанская громада находится под усиленными обстрелами РФ (видео)

"Волчанская община под усиленными вражескими обстрелами. Более 20 КАБов были выпущены по городу и окрестным населенным пунктам. Также враг использует РСЗО, артиллерию, БПЛА", - подчеркнул Синегубов.

По его словам, от российских атак ранен 64-летний мужчина, проживающий в селе Волчанские Хутора. Кроме того, в деревне от российских обстрелов загорелся дом.

Кроме того, в результате обстрелов КАБами по домам погибли два человека - 50 и 48 лет.

Обновлено в 18:30.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что за сутки в Волчанске задокументировано более 30 военных преступлений.

"Враг пытается распространить панику среди населения, распространяет фейки. Доверяйте информации только из проверенных источников", - подчеркнул Клименко.

Он также рассказал, что силами полиции эвакуированы более 300 человек. Однако эвакуационные мероприятия еще продолжаются.