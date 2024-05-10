Волчанск до и после оккупации: что происходит в городе у границы с РФ

При подготовке использовались: сообщение Telegram-канала главы ХОВА Олега Синегубова, заявление пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитра Чубенко в эфире Киев24, публикации "Суспильного" и Ukrainer, информация из Wikipedia.

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Приграничный город. Где находится Волчанск

Волчанск расположен на севере Харьковщины менее чем в 10 км от государственной границы с РФ (Белгородская область). При этом расстояние от города до Харькова составляет около 50 км.

Волчанск расположен у границы с РФ (скриншот Google maps)

Это бывший районный центр, в котором до войны проживало 17 тысяч человек (на 2023 год численность населения уменьшилась до 3,5 тысяч).

Учитывая близость к границе, в Волчанске был оборудован таможенный пост "Волчанск". Действовал пункт железнодорожного контроля через государственную границу с Россией Волчанск – Нежеголь.

Через город проходят автомобильные дороги Т 2104, Т 2108, железнодорожная ветка Белгород-Купянск, станция Волчанск.

До полномасштабного вторжения российских войск в Волчанске работало несколько предприятий пищевой промышленности, в частности, "Волчанский мясокомбинат", специализировавшийся на производстве колбас и копченостей. Также действовал агрегатный завод по производству запчастей к станкам.

В Волчанске был свой профессиональный футбольный клуб с одноименным названием, который играл во второй лиге Чемпионата Украины.

В городе работал Волчанский техникум Харьковского национального технического университета сельского хозяйства, а также медицинский колледж.

Оккупация и освобождение Волчанска

Российские войска захватили Волчанск в первый день широкомасштабного вторжения. Город находился в оккупации более полугода.

Фото: подбитый российский БТР на улице Волчанска (Getty Images)

Захватчики похищали, пытали, убивали местное население и представителей власти. В подвалах Волчанского агрегатного завода устроили "фильтрационный пункт" и издевались над местными жителями, которые отказывались сотрудничать с оккупационными властями.

При этом оккупанты успели завезти в школы и библиотеку города российские учебники и книги.

Фото: разбитые автомобили возле сервисного центра МВД в Волчанске (Getty Images)

Во время контрнаступления ВСУ осенью 2022 года российские захватчики перенесли свою администрацию из Купянска в Волчанск, но вскоре под давлением Сил обороны Украины оккупационные власти Харьковской области бежали в Белгород.

12 сентября войска РФ окончательно покинули город, в тот же день местные жители подняли над городом флаг Украины. 13 сентября ВСУ зашли в Волчанск.

За время военных действий гражданская инфраструктура Волчанска сильно пострадала, город покинуло большинство жителей, дома остались без газоснабжения.

Была повреждена поликлиника, местный рынок, производственные мощности мясокомбината и многочисленные инфраструктурные объекты.

Фото: разрушенный мясокомбинат в Волчанске(Getty Images)

После бегства с Харьковщины вражеские войска продолжили атаковать приграничные территории, в том числе и Волчанск.

Шквальные обстрелы и эвакуация. Ситуация в городе сейчас

Российские войска ужесточили обстрелы на севере Харьковской области. Утром 10 мая враг пытался прорваться через линию обороны ВСУ. Так, на Волчанском направлении оккупанты нанесли авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате обстрелов сегодня в Волчанске в частном доме погиб один мужчина, еще несколько человек получили ранения. В городе значительные разрушения.

В ночь на пятницу Волчанск оказался под шквальным огнем артиллерии, РСЗО и бомб. Из-за опасности для местных жителей власти объявили эвакуацию. Людей вывозят автобусами, также из города уезжают на собственных автомобилях.

"Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей выезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и ближайших населенных пунктов", - рассказал глава Волчанской ГВА Томаз Гамбарашвили.

Гуманитарный штаб для эвакуированных организован в Харькове. ОВА настоятельно рекомендует гражданскому населению на Волчанском и Липецком направлении выехать в безопасное место.

Работает "горячая линия" по номеру 0-800-33-92-91 для консультаций и сопровождения желающих эвакуироваться.

По словам спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, в Волчанске сейчас остается 10-20% местного населения. Принудительная эвакуация из города пока не объявлена.