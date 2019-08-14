На сході України сьогодні спека досягне +34

Погода в Україні 14 серпня залишається прохолодною в західних областях, а на сході країни температура повітря підніметься до +34. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході та півночі країни сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень досягне +24+28, вночі очікується +16+16. У східних та центральних областях 14 серпня мінлива хмарність, температура повітря вдень досягне +31+34, вночі очікується 15+19.

На півдні України також без опадів. Температура повітря вдень досягне +32+34, вночі очікується +17+19. У Криму та Кримській області температура повітря вдень досягне +32+34, вночі очікується +17+19, мінлива хмарність.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень досягне +28+30, вночі очікується +18+20.