На сході Туреччини обвалився будинок, постраждали понад 10 осіб

На сході Туреччини обрушився двоповерховий будинок, в результаті чого щонайменше 20 людей опинилися в пастці. До теперішнього часу рятувальникам вдалося витягти з-під завалів 13 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
Інцидент стався в місті Малатья.
Двоє постраждалих в результаті інциденту перебувають у важкому стані. Всіх постраждалих доставили в лікарні.
Причини обвалення будівлі поки невідомі. За даними видання, на момент катастрофи в будівлі велися будівельні роботи.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Малатья-це місто з населенням 450 тисяч чоловік. Він розташований приблизно в 500 км на схід від столиці Туреччини Анкари.