Схід України накриють дощі

Погода в Україні 11 жовтня погіршиться на сході, очікуються дощі, але температура повітря буде високою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень досягне +15+17, вночі очікується +6+8.

Північ і центр України сьогодні теж без опадів. Там очікується +14+17.

Натомість, у східних областях похолодає, будуть дощі. Температура повітря вдень досягне +13+15, вночі очікується +6+8. Південь також накриють дощі, температура повітря вдень сягне +18+20, вночі очікується +9+12.

Прогноз у Києві

За даними синоптиків, у столиці сьогодні тепло і без опадів. Температура повітря вдень досягне +15+17, вночі очікується +6+8.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що в п'ятницю, 11 жовтня, в Україні буде прохолодно, а в деяких областях очікуються дощі. Протягом дня температура повітря становитиме від +12 до +16 градусів, на півдні від +15 до +20 градусів тепла. У Києві в п'ятницю можливий дощ, а температура повітря прогріється до +14 градусів.