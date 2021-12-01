Східні країни Середземномор'я можуть стати джерелом нових мутацій коронавірусу, - ВООЗ

Вакцинація від коронавірусу в семи країнах Східного Середземномор'я не перевищує 10%. Це створює високі ризики для появи в них нових варіантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як повідомив на пресконференції відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Східному Середземномор'ї Ахмед аль-Мандхарі, сім країн регіону ще не досягли 10% порогу охоплення населення вакцинацією проти коронавірусу.

За його словами, ці країни являють собою середовище з високим ризиком появи нових варіантів коронавірусу. Представник ВООЗ не уточнив, які саме це країни.

Відзначимо, в регіон Східного Середземномор'я входять країни Південно-Східної Європи, Близького Сходу і Північної Африки.