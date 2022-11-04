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Последний раз фиксировали в 1995 году. В Киеве вчера выпало рекордное количество осадков

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Пятница 04 ноября 2022 12:47
Последний раз фиксировали в 1995 году. В Киеве вчера выпало рекордное количество осадков Фото: в Киеве вчера выпало рекордное количество осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве вчера, 3 ноября, зафиксировали рекордное количество осадков. Последний рекорд был зарегистрирован еще в 1995 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 3 ноября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 17 мм, что на 1,3 мм больше предыдущего рекорда 1995 года, когда выпало 15,7 мм осадков", - пишет прессслужба метеостанции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 3 ноября, в Киеве предупредили о сильных дождях, которые до конца суток только усиливались. Также недавно синоптик рассказала, к какой погоде стоит готовиться украинцам в ближайшие дни.

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