В последний раз видели в Ростове. В России потеряли Пригожина, - СМИ

Пресс-служба руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина не знает где сейчас находится их глава. Последний раз его видели в российском Ростове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание RTVI .

В пресс-службе Пригожина заявили, что он пока что не на связи. Последний раз его видели, когда он покидал Ростов, однако где он сейчас - им неизвестно

"Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи", - сказали в пресс-службе в ответ на запрос росСМИ.

Поход боевиков Пригожина на Москву

Между Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу уже несколько месяцев продолжается конфликт, но на днях он резко обострился. Главарь "вагнеровцев" заявил, что войска РФ якобы ударили по тыловому лагерю его наемников. Пригожин объявил, что "будет идти на Москву", но начал с Ростова.

Вчера после полуночи Пригожин заявил, что его войска движутся по Ростовской области, а уже на утро "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове, в частности штаб Западного военного округа РФ. После этого колонна "вагнеровцев" двинулась на Москву.

Пригожин заявил о прекращении "похода" на Москву

Однако к вечеру основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

"ЧВК "Вагнера" хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на Марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови наших бойцов", - говорится в сообщении его пресс-службы.

Вмешательство Лукашенко

Заявлению Пригожина предшествовало сообщение пресс-службы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, где говорилось о том, что белорусский диктатор уговорил главаря "вагнеровцев" начать деэскалацию и прекратить свой поход на Москву.

У Лукашенко заявляли, что Пригожину предложили "абсолютно выгодный и приемлемый вариант разрешения ситуации", который предусматривает гарантии безопасности для боевиков "Вагнера".

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

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