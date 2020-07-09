Відновлення пральної машини якісними запчастинами

Кращим рішенням при черговій поломки побутової техніки стане її відновлення з застосуванням якісних деталей. Не потрібно відразу бігти в магазин і купувати нову пральну машину, адже при правильному відновленні і подальшої експлуатації техніка прослужить не один десяток років.

Доступні ціни дозволяють замовити якісні запчастини для пральних машин в магазині «Майстер-плюс». Асортимент включає багатофункціональні, надійні і довговічні деталі високої якості. На всю продукцію є гарантія при дотриманні правил і вимог виробника.

Основні ознаки поломки

Не так складно визначити поломку обладнання. Типові проблеми будуть помітні при наборі води або відпливу, а постійний шум - це 100% причина звернутися за допомогою до професіоналів. Основні несправності можна назвати так:

Вода не гріється. З ладу вийшов ТЕН або ланцюг його харчування. Іноді прогорає клема і досить встановити новий механізм. Машина не наповнюється водою . Якщо з подачею води все нормально, значить вийшов з ладу клапан. Під машинкою утворюється калюжа. Може протікати барабан, прокладка або патрубок. Майстер більш детально розгляне проблему. Швидкий злив води . Фільтр зливного насоса може вийти з ладу, але якщо він в нормі, значить, сам зливний насос вийшов з ладу. Сторонній шум. Змінилися конструктивні особливості устаткування. Необхідно замінити підшипники або амортизатори барабана.

Більшість проблем виправляється елементарної заміною вийшла з ладу деталі. Але роботою по заміні повинні займатися виключно професіонали своєї справи, які мають достатньо досвіду, знань і умінь щодо виконання завдання.

«Майстер-плюс» - надійний партнер для ремонтника

Головне при ремонті будь-якої пральної машини - це якість використовуваних запчастин. Магазин «Майстер-плюс» є гарантом поставок надійних і перевірених комплектуючих під всі моделі відомих бітових приладів: Ardo, Zanussi, Beko, Ariston, Saturn, Samsung, Bosch, Whirpool та т.д. Всі запчастини поставляються виключно якісними і перевіреними компаніями.

Асортимент постійно поповнюється, і в каталозі з'являються нові пропозиції для ремонту і комплексного відновлення стиралок. Якщо раптом виникли проблеми при виборі або є складнощі в аналізі каталозі, допомогу нададуть менеджери. Вони уточнять всю інформацію щодо замовлення, після чого підберуть оптимальний набір запчастин для вирішення конкретних завдань.