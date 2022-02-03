Відновлення економіки України уповільнилося: НБУ назвав причини

У грудні 2021 року Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) знизився на 0,7% р/р. Усього за рік ІВБГ зріс на 3,8% (у 2020 році впав на 4,4%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2022 року).

Як зазначається в огляді, у грудні основний внесок у падіння мало сільське господарство (знизилося на 31,8% р/р) унаслідок швидшого порівняно з попереднім роком завершення збиральної кампанії та подальшого падіння у тваринництві.

Дефіцит та подорожчання енергоресурсів, висока вартість сировини, а також слабкий зовнішній попит на металеві руди зумовили падіння промисловості (на 1% р/р). Зокрема, через високі ціни на природний газ знизилося виробництво хімічної промисловості, гумових та пластмасових виробів. Через дефіцит вугілля поглибився спад в енергетиці, зазначили в НБУ.

Натомість завдяки переробці рекордних врожаїв зросло виробництво харчової промисловості. Суттєве збільшення капітальних видатків бюджету та проведення окремими підприємствами робіт з модернізації потужностей сприяли стрімкому зростанню будівництва (на 21,5% р/р) та підтримали машинобудування.

"Активний експорт продукції с/г та транспортування будівельних матеріалів забезпечили поліпшення показників вантажоперевезень. Натомість відновилося падіння в оптовій торгівлі внаслідок скорочення експорту залізної руди та дефіциту вугілля в Україні. Стійке зростання заробітних плат та інших доходів підтримало роздрібну торгівлю та пасажирські перевезення", - йдеться в огляді.