Відновлення економіки України прискорилося. НБУ назвав причину

За даними НБУ, за 11 місяців 2021 року ІВБГ зріс на 4,3% (у 2020 році за цей період впав на 4,4%).

У промисловості зростання сповільнилося (до 0,4% р/р). Так, в енергетиці відновився спад через теплішу, ніж торік, погоду та дефіцит вугілля. Попри високі врожаї, знизилися обсяги виробництва в харчовій промисловості, зокрема через зменшення обсягів виробництва цукру на тлі подорожчання газу. Зростання добувної промисловості залишилося стриманим через збереження спаду у добуванні вугілля та металевих руд, водночас попит з боку будівництва підтримував високі обсяги добування інших корисних копалин, йдеться в огляді.

За даними НБУ, зросла хімічна промисловість завдяки завершенню капітальних ремонтів на окремих підприємствах, а також внаслідок збільшення виробництва медичного кисню на тлі погіршення епідемічної ситуації. Нарощення виробництва трубної продукції через підвищене споживання з боку нафтогазового сектору та зменшення дефіциту коксу за рахунок імпорту забезпечили зростання в металургії. Відновлення інвестиційного попиту сприяло прискоренню зростання у машинобудуванні.

У будівництві спад сповільнився (до 1,4% р/р) завдяки поліпшенню показників будівництва інженерних споруд внаслідок збільшення бюджетних видатків на інфраструктурні проекти.

Активний експорт продукції с/г і нарощення імпорту нафтопродуктів сприяли зростанню оптової торгівлі та вантажоперевезень. Посилення карантинних обмежень на тлі переходу більшості областей до "червоних зон" призвело до сповільнення зростання пасажирського транспорту.

Попри посилення обмежень, зростання роздрібної торгівлі незначно прискорилося. Цьому сприяли високі темпи зростання реальних заробітних плат, а також звільнення від карантинних обмежень вакцинованих осіб і осіб із негативним ПЛР-тестом, йдеться в огляді НБУ.