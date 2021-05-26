Відновлення дороги від Павлограда у напрямку Донецької області завершують у червні

Повідомляється, що поточний середній ремонт автотраси М-04 "Автомагістраль-Південь" розпочала у березні від Павлограда до села Слов’янка відразу на двох ділянках загальною протяжністю майже 50 км.

За два місяці на всій протяжності компанія виконала влаштування посиленої основи та нижнього шару покриття з крупнозернистої асфальтобетонної суміші. Зараз з обох сторін ділянки одночасно розпочато влаштування верхнього шару покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону.

Крім того, підрядна організація відновлює аварійні мости.

Одночасно "Автомагістраль-Південь" проводить поточний середній ремонт іще на двох ділянках шляху М-04 у межах Дніпропетровської області: на 80-кілометровому відрізку п’ятихатського напрямку та на відрізку від Дніпра у напрямку до Кривого Рога протяжністю 44,8 км.

Як відомо, траса М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине протяжністю 597,7 км проходить Кіровоградською, Дніпропетровською, Донецькою та Луганською областями і стане частиною найдовшої в країні магістралі М-30 Стрий-Ізварине.