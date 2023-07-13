В восьми городах Италии ввели "красный" уровень опасности. В чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

По данным издания "красный" уровень опасности говорит о том, что жара небезопасна не только для пожилых или клинически уязвимых людей, детей, но и для всего населения.

В этот список вошли: Болонья и Витербо, Флоренция, Фрозиноне, Латина, Перуджа, Риети и Рим. Кроме того, в этот список войдут и Кампобассо, Пескара.

"Текущая волна тепла, по прогнозам, продлится всю неделю, а температура превысит 40° по Цельсию", - пишет издание.

Издание также приводит данные исследования, координируемого Барселонским институтом глобального здравоохранения и опубликованного на этой неделе в журнале Nature Medicine, показало, что более 18 тысяч человек погибли в Италии из-за сильной жары, которую страна пережила прошлым летом.

Ученые говорят, что климатический кризис, вызванный выбросами парниковых газов человеком, делает экстремальные погодные явления, такие как периоды сильной жары, засухи, сильные штормы и наводнения, более частыми и интенсивными.

Как сообщалось, волна тепла "Церебра" охватила некоторые районы юга Европы и северо-запада Африки и в ближайшие дни может побить температурные рекорды. От жары в Италии скончался мужчина.

Лето в Украине

Этим летом погоду в Украине, как и по всему земному шару, определяет явление Эль-Ниньо, которое приводит к повышению средней температуры Земли. Его особенностью как раз и является появление рекордных температур.

Предполагается, что температура в июле зафиксируется на уровне выше нормы, а вот в августе может быть еще жарче. Подробнее о погоде на летний сезон - в материале РБК-Украина.