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В восьми городах Италии ввели "красный" уровень опасности. В чем причина

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Европа, Четверг 13 июля 2023 14:34
В восьми городах Италии ввели "красный" уровень опасности. В чем причина Фото: жара в Италии стала причиной красного уровня опасности в 8 городах (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В восьми крупных городах Италии объявили красный уровень опасности. Там началась вторая волна летней жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

По данным издания "красный" уровень опасности говорит о том, что жара небезопасна не только для пожилых или клинически уязвимых людей, детей, но и для всего населения.

В этот список вошли: Болонья и Витербо, Флоренция, Фрозиноне, Латина, Перуджа, Риети и Рим. Кроме того, в этот список войдут и Кампобассо, Пескара.

"Текущая волна тепла, по прогнозам, продлится всю неделю, а температура превысит 40° по Цельсию", - пишет издание.

Издание также приводит данные исследования, координируемого Барселонским институтом глобального здравоохранения и опубликованного на этой неделе в журнале Nature Medicine, показало, что более 18 тысяч человек погибли в Италии из-за сильной жары, которую страна пережила прошлым летом.

Ученые говорят, что климатический кризис, вызванный выбросами парниковых газов человеком, делает экстремальные погодные явления, такие как периоды сильной жары, засухи, сильные штормы и наводнения, более частыми и интенсивными.

Как сообщалось, волна тепла "Церебра" охватила некоторые районы юга Европы и северо-запада Африки и в ближайшие дни может побить температурные рекорды. От жары в Италии скончался мужчина.

Лето в Украине

Этим летом погоду в Украине, как и по всему земному шару, определяет явление Эль-Ниньо, которое приводит к повышению средней температуры Земли. Его особенностью как раз и является появление рекордных температур.

Предполагается, что температура в июле зафиксируется на уровне выше нормы, а вот в августе может быть еще жарче. Подробнее о погоде на летний сезон - в материале РБК-Украина.

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