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При сходженні на Говерлу загинув турист. Ще двох намагаються врятувати

Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 15 січня, при сходженні на Говерлу загинув турист. Ще двоє отримали травми, їх намагаються врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що об 11:15 при сходженні на Говерлу загинула одна особа і двоє отримали травми різних ступенів тяжкості.

"Станом на 13:30 туриста з травмою ноги рятувальники спускають з гори, в той же час рятувальники направляються ще до однієї травмованої особи. До загиблого слідують працівники Національної поліції для проведення слідчих дій", - йдеться в повідомленні.

До рятувальних робіт залучили мобільно-оперативну групу Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області, загони поста Заросляк, селищ Ворохта та Верховина, а також міст Яремче та Івано-Франківськ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах було оголошено загрозу сходження лавин.

Також напередодні на курорті в Карпатах чоловік влаштував стрілянину.

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