При сходженні на Ельбрус загинули п'ятеро осіб

При сходженні на гору Ельбрус в Російській Федерації загинули п'ятеро осіб. Група альпіністів через погіршення погоди попросила про допомогу, вдалося врятувати 14 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МНС Кабардино-Балкарської республіки.

Повідомляється, що на висоті 5 400 метрів група альпіністів з 19 осіб через погіршення погодних умов попросила про допомогу. За попередньою інформацією, у одного з них була травма ноги.

"В ході пошуково-рятувальної операції групи альпіністів на горі Ельбрус вдалося врятувати 14 осіб, їх евакуювали на галявину Азау на ратраках і передали медикам. На жаль, 5 осіб загинули", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в ході рятувальної операції пориви вітру досягали 40-70 м/с, були сильні опади у вигляді мокрого снігу, температура повітря опустилася до -20, а видимість становила не більше 1 метра.