Вісім глав МЗС закликали Росію звільнити українських політв'язнів

Вісім міністрів закордонних справ заявили, що не визнають претензії Росії щодо окупованого українського Криму і продовжують засуджувати незаконну анексію півострова. Про це йдеться в статті "Чотири роки потому - але ми не забудемо незаконно окупований Крим" з приводу четвертої річниці незаконної анексії Росією українського Криму, опублікованій на сайті Euobserver.

Статтю написали міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен, міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану, міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом і глава МЗС України Павло Клімкін

"18 березня 2014 року Росія прийняла остаточний крок незаконної окупації Криму, який є частиною суверенної території України, що було визнано Росією в ряді міжнародних договорів. Приєднання Криму Росією включає серію протиправних дій: від використання замаскованих російських елітних військ - до поспішної організації - порушуючи українське та міжнародне право - нелегітимного "референдуму", - йдеться в статті.

Міністри підкреслюють, що вони не визнають претензії Росії щодо Криму і продовжують засуджувати незаконну анексію півострова.

Зазначено, що також США, Канада та Норвегія, Європейський союз проводять політику невизнання і режиму санкцій, щодо людей і організацій, причетних до незаконної анексії.

Крім того, глави МЗС закликали Росію негайно звільнити Олега Сенцова і ще 60 інших політичних ув'язнених.

Міністри також нагадали, що ЄС не визнає виборів, проведених Росією в Криму.

Нагадаємо, Європейський союз підтвердив невизнання окупації Криму Росією і в черговий раз повторив заклик до країн світу приєднатися до режиму санкцій.