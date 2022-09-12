"Ворскла" втримала нічию з "Олександрією" у матчі УПЛ зі скасованим голом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Ворскла" – "Олександрія" – 0:0

Активніше матч розпочали номінальні гості. Олександрійці почали тиснути на редути полтавців зі стартових хвилин, але могли і пропустити в дебюті. Кравець увірвався до штрафного майданчика з лівого флангу й потужно пробив у дальню стійку.

А на 8-й хвилині "Олександрія" таки оформила гол. Калітвінцев подав кутовий із лівого флангу, який на ближній стійці переправив у ворота Бондаренко. Та на біду "жовто-чорних" на матчі працювала бригада VAR. Судді переглянули епізод і відшукали фол Бабогло проти Зайкова, який не зміг завадити олександрійцям забити.

Гості змирилися і згодом створили ще одну нагоду забити. Це невтомний Калітвінцев знову небезпечно подавав до володінь Різника, але голкіпер збірної України зреагував на закручений крос хавбека олександрійців. Після цього моменту "Ворскла" зуміла відсунути гру від власних воріт і до перерви епіцентр подій змістився до середини поля.

Нова небезпека біля воріт полтавців виникла на старті другої половини. Це Кожушко класно зіграв на підбиранні й потужно пробив під поперечину. Однак, Різник продемонстрував дива реакції та парирував постріл хавбека. У відповідь "Ворскла" ще раз перевірила на міцність каркас воріт – Кравець навішував зі стандарту з правого флангу, а м'яч несподівано влетів у поперечину!

Поступово потуги обох команд знову скотилися до стиків у центрі поля. Наступного напівмомент вболівальникам довелося чекати до фінальної 10-хвилинки. Забити знову могла "Олександрія", але Дришлюк із розвороту після передачі Демченка пробив у воротаря.

У фінальні хвилини олександрійці влаштували справжній штурм володінь Різника. Ось пильність кіпера ударом із середньої дистанції з рикошетом перевірив Калітвінцев (сейв). Згодом Волошин пробив низом повз ворота. А зі штрафного той же Калітвінцев пробив у стінку... та дозволив "Ворсклі" набрати перше очко в сезоні.