"Ворскла" – "Шахтер": финал Кубка Украины получил транслятора

Полтавская "Ворскла" сразится с донецким "Шахтером" за Кубок Украины 2023/24. Трансляция финала национальных соревнований будет бесплатной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Матч "Ворскла" – "Шахтер" состоится 15 мая в Ровно. Поединок примет местная арена "Авангард". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

В цифровом вещании T2 матч покажет в прямом эфире телеканал ICTV2. Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. Пользователи онлайн-платформ с функцией телевидения также смогут посмотреть финал.

На пути к решающему матчу "Шахтер" выбил ровненский "Верес", сумскую "Викторию" и одесский "Черноморец". В свою очередь "Ворскла" прошла харьковский "Металлист 1925", киевскую "Оболонь" и житомирское "Полесье". В двух очных поединках под эгидой УПЛ победили "горняки" (2:1, 1:0).

Что известно о Кубке Украины

Второй по престижности национальный турнир. Первый розыгрыш состоялся в 1992 году, а победителем стал одесский "Черноморец".

С тех пор сыграли 29 финалов. "Шахтер" вместе с киевским "Динамо" делит первенство по количеству завоеванных кубков (по 13). Дважды в турнире триумфовал "Черноморец", а еще по одному трофею выиграли симферопольская "Таврия" и "Ворскла". В финале сезона 2008/09 полтавчане минимально одолели "Шахтер".

Ровненский "Авангард" – стадион финала национального кубка этого года. Арена впервые в истории будет принимать решающий матч такого уровня. Ровно станет девятым после Киева, Харькова, Днепра, Сум, Полтавы, Львова, Запорожья и Тернополя городом-хозяином финала.