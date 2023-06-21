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"Ворскла" в Лиге конференций: круг соперников сузился до двух

Фото: "Зелено-белые" после финальной игры сезона 2022/23 (vorskla.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Пятая команда по итогам сезона Премьер-лиги получила потенциальных оппонентов во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Полтавская "Ворскла" встретится либо со словацким ДАКом, либо с грузинской "Ділою".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась жеребьевка квалификации третьего по рангу еврокубка. "Зелено-белые" начнут турнирный путь со второго квалификационного раунда.

На этой стадии соревнований "Ворскла" попала в список несеянных команд. Ее соперник определится по итогам первого раунда в противостоянии ДАК – "Дила". С одним из этих клубов полтавчане встретятся в двух матчах 2-го раунда квалификации. Даты поединков – 27 июля и 3 августа.

В предыдущих двух сезонах "Ворскла" стартовала на той же стадии Лиги конференций. Дважды попытки полтавчан пройти дальше завершались неудачами. В обоих случаях "зелено-белые" вылетали от представителей Севера – финского КуПСа и шведского АИКа.

Ранее "Днепр-1" узнал оппонента во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. "Спорклубовцы" за путевку в следующую стадию главного еврокубка сразятся с греческим "Панатинаикосом". Зато чемпион Украины – донецкий "Шахтер" попал в групповой этап.

К слову, ранее разобрали график старта отечественных команд в еврокубках 2023/24.

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