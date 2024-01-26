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Вражеский дрон атаковал авто гуманитарной миссии в Часовом Яру (видео)

Фото: дрон РФ атаковал авто гуманитарной миссии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Беспилотник Российской Федерации целенаправленно атаковал авто гуманитарной миссии в Часовом Яру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гуманитарной миссии "Проліска".

Сегодня около 11 часов в городе Часов Яр Донецкой области во время адресной выдачи гуманитарной помощи от UNHCR Ukraine, российская армия fpv-дроном атаковала автомобиль гуманитарной миссии "Проліска".

Автомобиль, на который произошел сброс был обозначен логотипами гуманитарной миссии на капоте, боковых панелях и крыше. Наклейка гуманитарной миссии на крыше автомобиля была около метра в диаметре, а значит ее невозможно было не заметить оператору дрона.

Когда сотрудник миссии услышал специфическое "жужжание" fpv дрона над головой, то быстро упал на землю, благодаря чему остался жив.

Сброс боеприпаса произошел в нескольких метрах от сотрудника миссии и местной жительницы, которая получала в это время гуманитарную помощь.

Руководитель гуманитарного центра миссии "Проліска" в Донецкой области Евгений Ткачев был одет в бронежилет и каску синего цвета, которые также имели логотипы гуманитарной миссии.

В результате сброса боеприпаса был уничтожен кунг автомобиля, который использовался для перевозки гуманитарной помощи, повреждения также получили окна и обшивка автомобиля. Кроме этого сгорели несколько наборов непродовольственной помощи.

"Гуманитарная миссия "Проліска" расценивает данную атаку на сотрудников миссии на месте выдачи гуманитарной помощи и автомобиль миссии, как очередной целенаправленный террористический акт российской армии, направленный против имущества и сотрудников гуманитарной миссии "Проліска", - сообщили сотрудники миссии.

Напомним, осенью прошлого года мы сообщали, что иностранные волонтеры попали под вражеский артиллерийский огонь вблизи Часового Яра Донецкой области.

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