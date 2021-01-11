Крали кабелі: у Харківській області двом поліцейським загрожує 6 років в'язниці

У Харківській області затримали працівника головуправління Нацполіції та інспектора управління патрульної поліції, а також двох їх спільників. Затриманих підозрюють у крадіжці магістральних кабелів "Укртелекому" та Держспецзв'язку.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Правоохоронців та їх спільників затримали 8 січня після того, як вони проникли у сховище, де розміщувалися магістральні кабельні лінії зв'язку. Вони зрізали кабелі, змотали їх у шість бухт та поклали в багажник автомобіля.

"Під час обшуків виявлено та вилучено схеми місцевості, спеціальні інструменти, кабелі зв’язку. Загальна сума збитків буде встановлена після проведення ряду відповідних експертиз", - заявили в ДБР.

Затриманим вже повідомили про підозру у таємному викраденні чужого майна за попередньою змовою - частина 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 6 років перебування за ґратами.

Нагадаємо, минулого року в Україні ухвалили закон про посилення покарання за крадіжку кабелів. За вчинення даного злочину передбачили покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.