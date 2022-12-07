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Вратарь "Торонто" с первым шатаутом сезона возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Мэтт Мюррей принимает поздравления от капитана Джона Тавареса (facebook.com/torontomapleleafs)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер "Торонто Мейпл Лифc" Мэтт Мюррей не только сохранил свои ворота нетронутыми в матче против "Даллас Старз", но и стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

28-летний вратарь отыграл "на ноль" выездной поединок в Техасе. За три периода противостояния канадец выполнил 44 сэйва. Этот шатаут – первый в сезоне 2022/23 для Мюррея и в целом 21-й за годы карьеры в НХЛ.

Благодаря уверенной игре голкипера "Торонто" разгромил "Даллас" (4:0) и закрепился среди лидеров Восточной конференции. Шайбы в составе "Мейпл Лифс" забросили Таварес, Мэттьюс, Сандин и Керфут. Даже после поражения "Старз" остались в зоне плей-офф Центрального дивизиона.

Тем временем третьей звездой вечера стал Сидни Кросби. Звезда "Питтсбурга" дублем приложился к уверенной победе "Пингвинз" над "Коламбусом" (4:1). Вторым в топ-3 стал вингер "Виннипега" Кайл Коннор. В матче против "Флориды" (5:2) он забросил две шайбы и ассистировал Шайфли.

В свою очередь самый результативный матч дня сыграли в Нью-Йорке. Там местные "Айлендерс" уступили "Сент-Луис Блюз" в трех периодах (4:7). Лучшим в составе обеих команд стал опытный нападающий гостей Ноэл Аккьяри – 2 шайбы.

К слову, накануне Петтерсон с тремя набранными очками возглавил тройку звезд вечера НХЛ.

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