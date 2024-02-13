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Вратарь "Рейнджерс" с шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Игорь Шестеркин обеспечил победу "синерубашечникам" (nypost.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали голкипера "Нью-Йорк Рейнджерс" Игоря Шестеркина лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

28-летний россиянин стал сотворцем домашней победы над "Калгари" (2:0). Шайбами в составе "Рейнджерс" отличились Кайлл и Виси.

Шестеркин парировал 30 бросков хоккеистов "Флэймз". Прогнозируемо процент сэйвов голкипера составил 100%. Для него шатаут против канадцев стал дебютным в нынешнем сезоне (34 поединка). Коэффициент надежности Шестеркина вырос до 2.78 пункта.

Нынешний сезон для российского вратаря – пятый за океаном. Третью кампанию подряд он проводит в статусе основного голкипера "Рейнджерс". В прошлом сезоне Шестеркин вместе с командой вылетел в первом раунде Кубка Стэнли.

В тройку звезд вечера также попали форвард "Филадельфии" Трэвис Конекни и вингер "Миннесоты" Мэтт Болди. Первый оформил гол и две результативные передачи против "Аризоны" (5:3). Второй забросил шайбу и отдал 2 ассиста против "Вегаса" (5:3).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

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НХЛхоккей