Вратарь европейской сборной внезапно скончался в 26 лет

Жизнь голкипера национальной команды Черногории и английского "Миллуолла" Матии Шаркича неожиданно оборвалась на 27-м году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Страж ворот "Миллуолла" преждевременно скончался утром 15 июня. Медики не смогли спасти черногорца.

Шаркич находился в собственном доме в Будве с друзьями, когда ему внезапно стало плохо. Близкие кипера немедленно вызвали скорую помощь, но те не сумели реанимировать футболиста. Смерть вратаря констатировали в 06:30 по местному времени.

Черногорская полиция начала расследование по факту смерти Шаркича. Однако пока у правоохранителей только одна версия – естественные причины. 5 июня он в составе сборной Черногории отыграл спарринг против Бельгии (0:2), но позже заболел в лагере национальной команды.

Кто такой Матия Шаркич

Уроженец английского Гримсби, воспитывался в академиях брюссельского "Андерлехта" и бирмингемской "Астон Виллы".

На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2017/18 за "Уиган". Там голкипер выступал на правах аренды, как и позже за "Стэтфорд Таун", "Хавант энд Уотерлувилл" и шотландский "Ливингстон". Перед кампанией 2020/21 вратаря забрал "Вулверхэмптон", но пробиться в основу не сумел и снова уехал по арендам.

Прошлым летом перешел в "Милуолл" за 1,4 млн евро. Стал основным в составе столичной команды и провел 32 матча в Чемпионшипе за сезон 2023/24. В составе Черногории – родины отца – дебютировал в 2019 году и успел сыграть 9 поединков.