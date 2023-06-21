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Вратарь двух сборных выбился в самые дорогие футболисты УПЛ: какая рыночная стоимость

Фото: Анатолий Трубин – самый дорогой в чемпионате Украины (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Ориентированный на околофутбольные цифры немецкий портал обновил рыночную стоимость исполнителей украинской Премьер-лиги. Самый дорогой ценник оказался у голкипера донецкого "Шахтера" Анатолия Трубина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt.

Популярный ресурс определил новые цены на свыше четырех сотен украинских игроков. 59 из них стоят 1 млн евро и более.

Вратарь сборной Украины и молодежки "сине-желтых" Трубин подорожал до 22 млн в евровалюте. Со времени предыдущего обновления кипер "набрал" 4 миллиона. В свою очередь 2 млн к ценнику добавил защитник "горняков" Николай Матвиенко (20 млн). Дополнил тройку самых дорогих форвард "Днепра-1" Артем Довбик – 15 млн в евровалюте.

Далее в топ-10 только представители "Шахтера" и киевского "Динамо". Прибавили в цене хавбеки дончан Судаков (11 млн) и Бондаренко (8 млн). Зато подешевели звезды "Динамо" – вратарь Бущан, центрхав Шапаренко (по 8 миллионов) и полузащитник Буяльский (7 млн). Форвард и защитник "горняков" Траоре и Бондарь удержали прежний уровень.

Накануне Transfermarkt обновил ценники на футболистов чемпионата Англии. Вингер "Челси" Михаил Мудрик потерял в цене 10 миллионов. Тем временем рыночная стоимость лидера сборной Украины Александра Зинченко ("Арсенал") составила 42 млн евро.

К слову, накануне трио украинцев попало в список номинантов на приз Golden Boy.

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