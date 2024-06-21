Вратарь или хавбек: фанаты разошлись с УЕФА в выборе лучшего в победе Украины на Евро
Отечественные болельщики и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) нашли двух героев поединка группового этапа чемпионата Европы 2024 года между сборной Словакии и национальной командой Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X УЕФА.
Николай Шапаренко – лучший игрок матча по версии организаторов Евро-2024. Полузащитник киевского "Динамо" сравнял счет на старте первого тайма и отдал голевую передачу на Романа Яремчука под занавес встречи.
Шапаренко стал первым украинским футболистом, получившим награду на первенстве Европы этого гола. В проигранном сборной Румынии противостоянии (0:3) лучшим был признан хавбек "трехцветных" Николае Станчу. Именно он открыл счет во встрече.
Huge performance @Vivo_GLOBAL #EUROPOTM pic.twitter.com/Rrauqyj4w0— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 21, 2024
Тем временем украинские болельщики выбрали "Льва матча". Им стал голкипер национальной команды Анатолий Трубин.
Вратарь лиссабонской "Бенфики" заменил в старте Андрея Лунина. Кипер пропустил гол на 17-й минуте, но до и после забитого мяча уверенно действовал на последнем рубеже сборной Украины. Он оформил 4 сэйва за поединок.
Победа позволила сборной Украины сравняться с Румынией и Словакией по количеству набранных очков – по три пункта. Правда, румынская национальная команда еще не сыграла свой матч второго тура группового этапа против сборной Бельгии (0 очков). Поединок состоится в субботу, 22 июня.
К слову, ранее сборная Украины оформила победу над Словакией в волевом стиле.
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