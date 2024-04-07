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Вратарь "Айлендерс" с шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Семен Варламов оформил 41 сейв за поединок (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил голкипера "Нью-Йорк Айлендерс" Семена Варламова первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

35-летний россиянин обеспечил "островитянам" домашнюю победу над "Нэшвиллом" (2:0). Шайбами в составе хозяев отличились Добсон и Палмьери.

Варламов парировал 41 бросок в исполнении "Предаторз". Процент сэйвов вратаря прогнозируемо составил 100%. Этот шатаут для российского голкипера стал третьим в регулярке нынешнего сезона. Коэффициент надежности Варламова вырос до 2.72 пункта.

Вратарь остается дублером соотечественника Ильи Сорокина. Последний провел 54 поединка в регулярном первенстве, но средние показатели – хуже старшего конкурента (2 шатаута, средний процент сэйвов – 90.77%). Варламов проводит пятый сезон за "Айлендерс", а до этого защищал цвета "Колорадо" и "Вашингтона".

В топ-тройку звезд также попали форвард "Сан-Хосе" Вильям Эклунд и нападающий "Лос-Анджелеса" Адриан Кемпе. Первый дебютным хет-триком помог переиграть "Сент-Луис" (3:2 ОТ). Второй же оформил дубль и отдал результативную передачу в противостоянии с "Ванкувером" (6:3).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

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